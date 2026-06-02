Easy Trip Planners: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Easy Trip Planners veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Easy Trip Planners im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Easy Trip Planners vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,110 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 INR je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Easy Trip Planners im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 8,79 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5,36 Milliarden INR im Vergleich zu 5,87 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at