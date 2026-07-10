Orange Aktie
WKN DE: 607920 / ISIN: FR0000079196
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10.07.2026 06:00:19
EasyJet: orange upstart that changed flying prepares to go private
European low-cost pioneer is set to be bought by private credit group Castlelake for £5.5bn three decades after its launchWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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