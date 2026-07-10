Orange Aktie
WKN DE: 607920 / ISIN: FR0000079196
|
10.07.2026 09:47:10
EasyJet: the orange upstart that changed flying prepares to go private
Pivotal moment for Europe’s low-cost pioneer as US suitors circleWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!