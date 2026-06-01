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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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01.06.2026 15:34:00

Easyjet: US-Finanzinvestor Castlelake erwägt Übernahmeangebot

Die US-amerikanische Investmentgesellschaft Castlelake denkt über ein Kaufangebot für die britische Billigairline Easyjet nach. Die Hürden für eine Übernahme sind hoch, doch an der Börse schlagen Anleger bereits zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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