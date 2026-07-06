easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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06.07.2026 11:30:00
EasyJet agrees to a takeover price. The market has its doubts on the deal.
EasyJet shares traded at a discount to the price the U.K. airline says it’s reached with an American investment firm on a buyout.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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