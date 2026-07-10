easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
|
10.07.2026 17:02:45
EasyJet agrees to surprise takeover bid as rival US firm swoops in
The airline says a bid from US firm Apollo has trumped a recent takeover offer from Castlelake.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!