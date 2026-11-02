easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Neue Flugverbindungen
|
02.11.2026 17:15:40
easyJet-Aktie im Blick: Mehr Direktflüge nach London dank neuer Nürnberg-Verbindungen
Dazu kommen nach Angaben des Flughafens mit dem Winterflugplan ab 19. November London-Gatwick, ab 23. November London-Luton und 27. November Mailand-Malpensa. Die vier neuen Strecken werden demnach während der Christkindlesmarkt-Saison und bis ins Frühjahr hinein zwei- bis viermal pro Woche angeboten. Damit können sich Reisende dem Flughafen zufolge ab Nürnberg über so viele Direktflüge nach London freuen wie noch nie. Der Winterflugplan gilt bis Ende März.
Internationale Nachfrage im Winterhalbjahr
Gerade im Winterhalbjahr sei Nürnberg wegen der internationalen Nachfrage getrieben vom Christkindlesmarkt und den Messen - unter anderem die weltgrößte Spielwarenmesse - attraktiv, hieß es von dem easyJet-Verantwortlichen Stephan Erler. Die vier neuen Verbindungen seien nun erst einmal nur für diesen Winter geplant. Danach müsse sich zeigen, ob die Fluggesellschaft diese erneut anbieten werde.
Der Albrecht-Dürer-Airport kam eigenen Angaben nach im vergangenen Jahr auf rund 4,5 Millionen Passagiere, ein Plus von 12 Prozent. Auch im ersten Halbjahr 2026 konnte der Flughafen laut dem Landesamt für Statistik wachsen: Nürnberg zählte in der Zeit zwei Millionen Fluggäste, ein Zuwachs um gut 6 Prozent.
/igl/DP/men
NÜRNBERG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu easyJet plc
|
17:09
|ROUNDUP: Billig-Airline Easyjet steuert Nürnberg in der kalten Jahreszeit an (dpa-AFX)
|
15:15
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
30.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
28.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet PLC (EQS Group)
|
27.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
27.10.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in easyJet von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
26.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
23.10.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
Analysen zu easyJet plc
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|8,13
|-0,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: ATX beendet Handel etwas fester -- DAX schließt freundlich -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich im Montagshandel leicht im Plus, während der deutsche Leitindex kräftigere Gewinne verzeichnen konnte. Die US-Börsen zeigen sich zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.