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Neue Flugverbindungen 02.11.2026 17:15:40

easyJet-Aktie im Blick: Mehr Direktflüge nach London dank neuer Nürnberg-Verbindungen

easyJet-Aktie im Blick: Mehr Direktflüge nach London dank neuer Nürnberg-Verbindungen

Christkindlesmarkt und Messe - während der Wintermonate nimmt die britische Fluggesellschaft easyJet den Nürnberger Flughafen in ihr Streckennetz auf.

Am Montag landete der erste Flug aus Manchester auf Bayerns zweitgrößtem Airport, wie auf der Website des Flughafens mitgeteilt wird.

Dazu kommen nach Angaben des Flughafens mit dem Winterflugplan ab 19. November London-Gatwick, ab 23. November London-Luton und 27. November Mailand-Malpensa. Die vier neuen Strecken werden demnach während der Christkindlesmarkt-Saison und bis ins Frühjahr hinein zwei- bis viermal pro Woche angeboten. Damit können sich Reisende dem Flughafen zufolge ab Nürnberg über so viele Direktflüge nach London freuen wie noch nie. Der Winterflugplan gilt bis Ende März.

Internationale Nachfrage im Winterhalbjahr

Gerade im Winterhalbjahr sei Nürnberg wegen der internationalen Nachfrage getrieben vom Christkindlesmarkt und den Messen - unter anderem die weltgrößte Spielwarenmesse - attraktiv, hieß es von dem easyJet-Verantwortlichen Stephan Erler. Die vier neuen Verbindungen seien nun erst einmal nur für diesen Winter geplant. Danach müsse sich zeigen, ob die Fluggesellschaft diese erneut anbieten werde.

Der Albrecht-Dürer-Airport kam eigenen Angaben nach im vergangenen Jahr auf rund 4,5 Millionen Passagiere, ein Plus von 12 Prozent. Auch im ersten Halbjahr 2026 konnte der Flughafen laut dem Landesamt für Statistik wachsen: Nürnberg zählte in der Zeit zwei Millionen Fluggäste, ein Zuwachs um gut 6 Prozent.

/igl/DP/men

NÜRNBERG (dpa-AFX)

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