easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Ergebnisprognosen angehoben
|
15.06.2026 08:49:39
easyJet-Aktie im Fokus: Kurszielanhebung durch Barclays
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für easyJet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air.
/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMT
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