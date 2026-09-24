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Streckenausbau 24.09.2026 11:16:38

easyJet-Aktie kaum bewegt: Neue Verbindung im Flugplan

easyJet-Aktie kaum bewegt: Neue Verbindung im Flugplan

Die britische Billigfluggesellschaft easyJet hat Direktflüge zwischen Hamburg und dem schottischen Edinburgh angekündigt.

Die Verbindung soll im Sommer 2027 aufgenommen werden, wie easyJet mitteilte. Die Airline plant zwei Flüge in der Woche. Nach Angaben auf der Website des Hamburger Flughafens ist es bislang nicht möglich, direkt ab Hamburg nach Schottland zu fliegen.

easyJet weitet im Sommer Flugangebot am BER aus

Die Fluggesellschaft easyJet weitet ihr Angebot von und zum Hauptstadtflughafen Berlin-Brandenburg (BER) im nächsten Sommer aus. Wie die Airline mitteilte, werden 14 zusätzliche Flüge pro Woche angeboten. Mit der slowenischen Hauptstadt Ljubljana und dem italienischen Rimini an der Adriaküste nimmt easyJet zwei Ziele auf, die derzeit nicht vom BER direkt zu erreichen sind. Beide Ziele werden der Airline zufolge dann zweimal pro Woche angeboten. Die Umstellung auf den nächsten Sommerflugplan erfolgt am 28. März 2027.

easyJet ist mit elf stationierten Flugzeugen die größte Airline am Flughafen Berlin-Brandenburg.

Im Londoner Handel gewinnt die easyJet-Aktie zwischenzeitlich 0,01 Prozent auf 6,71 Pfund.

/lkm/DP/zb

HAMBURG (dpa-AFX)

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com,EasyJet,i4lcocl2 / Shutterstock.com

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