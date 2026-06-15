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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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Ergebnisprognosen angehoben 15.06.2026 09:26:00

easyJet-Aktie legt zu: Kurszielanhebung durch Barclays

easyJet-Aktie legt zu: Kurszielanhebung durch Barclays

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für easyJet angehoben

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für easyJet von 480 auf 570 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg hob am Freitagnachmittag seine Ergebnisprognosen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 an. Er berücksichtigt damit zuletzt gesunkene Sorgen um die Treibstoffversorgung und optimistischere Buchungssignale des Konkurrenten Wizz Air.

Die easyJet-Aktie steigt in London zeitweise 2,36 Prozent auf 5,12 GBP.

/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 15:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 03:00 / GMT

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LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: pio3 / Shutterstock.com

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