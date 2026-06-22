easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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22.06.2026 19:06:03
EasyJet and its investors hold out for £600mn more from Castlelake
Shareholders call for private credit group’s £4.7bn approach to be increased to at least £7-a-shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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