easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|Kapazität ausgebaut
|
29.01.2026 13:18:00
easyJet bestätigt Prognose und steigert Passagierzahlen - Aktie fällt
Der Billigflieger begründete den höheren Verlust vor Steuern mit dem ersten Winterbetrieb an den Flughäfen Mailand-Linate und Rom-Fiumicino und den damit zusammenhängenden Investitionen sowie mit einem weiter wettbewerbsintensiven Umfeld in bestimmten Märkten. easyJet habe im vergangenen Quartal eine anhaltend hohe Nachfrage nach Flügen und Pauschalreisen verzeichnet, was zu steigenden Passagierzahlen und einer höheren Auslastung geführt habe, kommentierte Konzernchef Kenton Jarvis.
Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigte easyJet. Der traditionell starke Buchungsmonat Januar habe bislang Rekordwerte bei Buchungsvolumen und Umsatz gezeigt. Die Buchungen für den Sommer 2026 stiegen weiter. Für das zweite Halbjahr 2026 sind den Angaben zufolge bereits 22 Prozent der Flüge und 47 Prozent der Pauschalreisen verkauft worden. Jarvis bestätigte zudem die Ambition, mittelfristig einen Gewinn vor Steuern von über einer Milliarde Pfund zu erwirtschaften.
Die Aktie zog im frühen Handel um eineinhalb Prozent auf 482,90 Pence an und konnte damit ihr Minus im bisherigen Jahresverlauf auf fünf Prozent reduzieren.
LUTON (dpa-AFX)
