easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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21.05.2026 10:23:31
EasyJet boss says summer flights won't be hit by jet fuel shortages
The airline has seen no problems with fuel, but says people are booking later because of uncertainty caused by the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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