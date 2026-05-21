easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

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21.05.2026 10:23:31

EasyJet boss says summer flights won't be hit by jet fuel shortages

The airline has seen no problems with fuel, but says people are booking later because of uncertainty caused by the Iran war.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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