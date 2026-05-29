easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
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29.05.2026 21:08:10
EasyJet draws takeover interest from private credit firm Castlelake
Takeover of budget airline would see another UK-listed company taken off the stock marketWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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