easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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10.07.2026 10:10:00
Easyjet einigt sich mit Finanzinvestor Apollo auf Übernahme
Kampf der Finanzinvestoren um Easyjet: Die Beteiligungsgesellschaft Apollo hat das Investmentunternehmen Castlelake im Wettstreit um die britische Billigfluglinie Easyjet ausgestochen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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