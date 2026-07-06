easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
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06.07.2026 11:40:00
Easyjet gibt Widerstand gegen Übernahme von US-Investor Castlelake auf
Nach wochenlangem Ringen stimmt der britische Billigflieger Easyjet einer Übernahme durch den US-Investor Castlelake zu. Doch damit ist das Pokerspiel noch keineswegs beendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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Nachrichten zu easyJet plc
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11:40
|Easyjet gibt Widerstand gegen Übernahme von US-Investor Castlelake auf (Spiegel Online)
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11:22
|easyJet macht Weg für Übernahmegespräche frei - Aktie springt an (dpa-AFX)
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11:17
|AKTIE IM FOKUS: Easyjet auf Hoch seit Februar 2022 - Kaufofferte akzeptiert (dpa-AFX)
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09:52
|MÄRKTE EUROPA/Etwas fester - Easyjet gesucht (Dow Jones)
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05.07.26
|EasyJet reaches outline agreement on £5.5bn takeover by Castlelake (Financial Times)
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01.07.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
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30.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence (dpa-AFX)
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30.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence (dpa-AFX)