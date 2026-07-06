easyJet Aktie

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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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06.07.2026 11:40:00

Easyjet gibt Widerstand gegen Übernahme von US-Investor Castlelake auf

Nach wochenlangem Ringen stimmt der britische Billigflieger Easyjet einer Übernahme durch den US-Investor Castlelake zu. Doch damit ist das Pokerspiel noch keineswegs beendet.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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