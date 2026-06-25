easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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25.06.2026 08:36:31
EasyJet in talks with Castlelake after rejecting £4.9bn takeover offer
US private credit group valuing the airline at £4.9bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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