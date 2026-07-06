easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
|Offerte zugestimmt
|
06.07.2026 09:25:00
easyJet macht Weg für Übernahmegespräche frei - Aktie springt an
Da Castlelake ein US-Unternehmen ist, kann es keine Mehrheitskontrolle über eine europäische Fluggesellschaft übernehmen und benötigt deshalb Partner. Deswegen wird Castlelake den Angaben zufolge mit den Luftfahrtmanagern Peter Bellew und Mark Breen zusammenarbeiten. Bellew war früher bei Easyjet, bevor er das Unternehmen 2022 abrupt verließ.
Zu den attraktivsten Vermögenswerten von Easyjet zählen eine Flotte moderner Flugzeuge des Typs Airbus A320 sowie Landerechte in London, Mailand und Genf. Größter Anteilseigner des Unternehmens ist die Familie des Gründers Stelios Haji-Ioannou mit einer Beteiligung von 15,3 Prozent.
An der London Stock Exchange springt das Papier am Montag zeitweise um 9,99 Prozent an auf 6,14 GBP.
LONDON (dpa-AFX)
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