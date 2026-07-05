easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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05.07.2026 18:46:40
EasyJet reaches outline agreement on £5.5bn takeover by Castlelake
UK airline’s board says it is minded to recommend proposal by US private credit groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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Nachrichten zu easyJet plc
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18:46
|EasyJet reaches outline agreement on £5.5bn takeover by Castlelake (Financial Times)
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30.06.26
|ANALYSE-FLASH: RBC senkt Easyjet auf 'Sector Perform' - Ziel hoch auf 600 Pence (dpa-AFX)
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30.06.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt Easyjet auf 'Neutral' - Ziel hoch 610 Pence (dpa-AFX)
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25.06.26