easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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06.07.2026 09:26:46
EasyJet reaches outline agreement on £5.5bn takeover by Castlelake
UK airline’s board says it is minded to recommend proposal by US private credit groupWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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