easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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22.06.2026 09:04:12
EasyJet rejects £4.7bn takeover bid from Castlelake
US private credit group goes public with latest 625p-a-share takeover offer after airline’s board refuses to engageWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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