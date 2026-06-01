Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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01.06.2026 08:14:27
EasyJet says takeover bid would be ‘highly opportunistic’ as shares jump
Budget carrier says it has not received an approach from US private credit firm CastlelakeWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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