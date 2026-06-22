easyJet Aktie
WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991
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22.06.2026 12:29:11
EasyJet says US bidder trying to buy it 'on the cheap' as it rejects £4.7bn offer
The airline describes the latest bid approach from Castlelake as "highly opportunistic".Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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