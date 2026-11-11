easyJet Aktie
WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84
|
11.11.2026 16:49:55
EasyJet Shareholders Approve Apollo-Backed Takeover Proposal
(RTTNews) - easyJet plc (EZJ.L, EJT1.DE, ESYJY, EJTTF) announced Wednesday that shareholders have approved the proposed cash acquisition of the airline by Eagle Bidco Ltd, a company indirectly owned by funds managed by Apollo Global Management.
The approvals mark a significant step toward completing the transaction, which is expected to take effect before the end of the first quarter of 2027.
At the Court Meeting held on November 11, 97.07% of the shares voted were in favor of the scheme of arrangement, representing 287.23 million shares, while 2.93% voted against.
At the separate General Meeting, shareholders approved the resolution required to implement the scheme, with 96.67% voting in favor and 3.33% against.
However, shareholder approval does not complete the transaction. The deal remains subject to other conditions, including sanction by the Court.
The court sanction hearing is expected to take place before the end of the first quarter of 2027. Following satisfaction or waiver of the remaining conditions and court approval, the scheme is expected to become effective. The long-stop date for completion is August 6, 2027.
Once the acquisition becomes effective, easyJet's shares are expected to be delisted from the London Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu easyJet plc
|
14:51
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
10.11.26
|FTSE 100-Wert easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein easyJet-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
09.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
06.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
05.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
04.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
03.11.26
|Form 8.3 - The Vanguard Group, Inc.: easyJet plc (EQS Group)
|
03.11.26
|FTSE 100-Papier easyJet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in easyJet von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu easyJet plc
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|25.06.26
|easyJet Outperform
|RBC Capital Markets
|15.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|02.06.26
|easyJet Buy
|UBS AG
|01.06.26
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|23.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.06.26
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.10.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|21.08.26
|easyJet Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.26
|easyJet Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|easyJet plc
|8,18
|-0,46%
|Easyjet PLC (spons. ADRs)
|8,15
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX nach Rekord schließlich fester - erstmals 27.000-Punkte-Marke geknackt -- US-Börsen zum Handelsende leichter -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Anleger am heimischen Aktienmarkt hielten sich am Donnerstag zurück. Der deutsche Leitindex erklomm ein neues Rekordhoch. Die US-Börsen zeigten sich schwächer. Die Börsen in Asien verbuchten am Donnerstag Verluste.