easyJet Aktie

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WKN DE: A1JTC1 / ISIN: GB00B7KR2P84

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11.11.2026 16:49:55

EasyJet Shareholders Approve Apollo-Backed Takeover Proposal

(RTTNews) - easyJet plc (EZJ.L, EJT1.DE, ESYJY, EJTTF) announced Wednesday that shareholders have approved the proposed cash acquisition of the airline by Eagle Bidco Ltd, a company indirectly owned by funds managed by Apollo Global Management.

The approvals mark a significant step toward completing the transaction, which is expected to take effect before the end of the first quarter of 2027.

At the Court Meeting held on November 11, 97.07% of the shares voted were in favor of the scheme of arrangement, representing 287.23 million shares, while 2.93% voted against.

At the separate General Meeting, shareholders approved the resolution required to implement the scheme, with 96.67% voting in favor and 3.33% against.

However, shareholder approval does not complete the transaction. The deal remains subject to other conditions, including sanction by the Court.

The court sanction hearing is expected to take place before the end of the first quarter of 2027. Following satisfaction or waiver of the remaining conditions and court approval, the scheme is expected to become effective. The long-stop date for completion is August 6, 2027.

Once the acquisition becomes effective, easyJet's shares are expected to be delisted from the London Stock Exchange.

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Easyjet PLC (spons. ADRs) 8,15 0,00% Easyjet PLC (spons. ADRs)

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