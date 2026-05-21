easyJet Aktie

easyJet für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: 590360 / ISIN: GB0001641991

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21.05.2026 09:11:20

EasyJet to launch loyalty scheme to woo unhappy British Airways flyers

Airline reports half-year loss as customers show hesitance to book amid ongoing conflict in IranWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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