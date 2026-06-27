Bid Corporation Aktie
WKN DE: A2AHEP / ISIN: ZAE000216537
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27.06.2026 06:00:51
EasyJet’s top shareholders hold out for £5.3bn bid from Castlelake
Many large investors agree that private credit group’s offer must reach £7 per shareWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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