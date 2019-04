EASYVISTA - RÉSULTATS ANNUELS 2018 : nette amélioration de la profitabilité

RÉSULTATS ANNUELS 2018 :

nette amélioration de la profitabilité

EBITDA : +3,9 M€ (10,3% du CA)

Résultat net : +2,3 M€ (6,1% du CA)

Solides perspectives de croissance bénéficiaire

Noisy-le-Grand, France, le 2 avril 2019, 18h00 – EASYVISTA (FR0010246322 – ALEZV – Eligible PEA PME), acteur majeur de l’IT Management en Europe et aux Etats-Unis, annonce aujourd’hui ses résultats annuels 2018.

Normes françaises (audit en cours), en M€ 31/12/2017 31/12/2018 Variations Chiffre d’affaires consolidé 28,75 37,40 +8,65 Achats et charges externes -9,63 -11,03 +1,40 Dont Frais marketing -1,32 -1,56 +0,24 Charges de personnel -18,84 -21,71 +2,87 Impôts et taxes -0,63 -0,79 +0,16 EBITDA (EBE*) -0,35 +3,87 +4,22 En % du CA ns 10,35% na Dotations aux amortissements/provisions -0,68 -1,23 +0,55 Autres charges/produits +0,26 +0,03 -0,23 Résultat d’exploitation -0,77 +2,67 +3,44 En % du CA ns 7,14% na Résultat financier -2,22 +0,30 +2,52 Résultat courant avant impôt -2,99 +2,97 +5,96 Résultat exceptionnel -0,27 -0,03 +0,24 Impôts (yc impôts différés) -0,19 -0,65 -0,46 Résultat net -3,45 +2,29 +5,74 En % du CA ns 6,12% na

* Excédent Brut d’Exploitation

Sylvain Gauthier, Président-Directeur Général d’EASYVISTA, déclare : « L’exercice 2018 marque une étape décisive dans l’histoire d’EASYVISTA avec le retour à la rentabilité en année pleine. Cela constitue une validation de notre business model et souligne la pertinence de notre stratégie d’investissement technologique et marketing. C’est également l’entrée dans un nouveau cycle de croissance bénéficiaire supportée par la dynamique commerciale propre à EASYVISTA, et par les perspectives de croissance du marché de l’ITSM liées à la reconfiguration du marché, au profit d’acteurs de plus petite taille proposant des solutions innovantes et flexibles. Compte tenu de ces éléments favorables, nous anticipons le maintien d’une croissance dynamique en 2019, associée à une augmentation de la marge d’EBITDA ».

Activité 2018 : dynamisme du nouveau business en Europe et aux Etats-Unis

Comme précédemment communiqué, le chiffre d’affaires 2018 s’est élevé à 37,4 M€, faisant ressortir une croissance dynamique de +30%, portée par la France et les Etats-Unis. Dans ces pays, l’activité a respectivement enregistré des progressions de +32% et +38% à taux constants.

En 2018, la dynamique soutenue en termes de nouveau business s’est traduite par le gain de 89 nouveaux clients.

Dans le secteur public, EASYVISTA accompagne désormais en France, le Ministère des Affaires Sociales, la Banque de France, le Conseil Régional d’Ile-de-France, l’Assemblée Nationale ou, encore, France Télévisions. En Europe du Sud, le groupe fournit sa solution à la Banque du Portugal et à la Ville de Barcelone. Aux Etats-Unis, la 9e plus importante circonscription scolaire, une université majeure et, enfin, les villes de Des Moines et d’Eugene ont retenu EASYVISTA.

Dans le secteur privé, EASYVISTA fournit depuis 2018 en France sa solution à Eiffage, Gemalto, Kaufman & Broad, Plastic Omnium, Sopra Immobilier ou, encore, au Crédit Foncier. En Europe du Sud, EASYVISTA a remporté des contrats auprès de Banco Agricola en Espagne, de Continental au Portugal et du groupe d’assurances Reale en Italie. Aux Etats-Unis, l’exercice a été marqué par le gain des clients USA Truck, Brazeway, Pedernales Electric Cooperative, National Healthcare Corporation, Cognito IQ et Propak Corporation.

EASYVISTA a également bénéficié de la dynamique liée à la solution Self Help, déployée suite à l’acquisition de KNOWESIA, dont l’intégration opérationnelle et juridique est désormais pleinement effective. Cette solution rencontre déjà un franc succès, un contrat important ayant été signé en 2018 avec Carestream Dental.

Résultats annuels 2018 : nette amélioration de la profitabilité

L’EBITDA, positif depuis 6 trimestres consécutifs, s’élève à 3,87 M€ et représente 10,35% du chiffre d’affaires, soit une très nette amélioration par rapport à l’exercice précédent. L’augmentation des dépenses opérationnelles, maîtrisée par rapport à la croissance des revenus, est principalement liée à la hausse des charges de personnel (+15,2%) ainsi qu’à la poursuite des investissements marketing (+18,2%), conformément à la stratégie EASYVISTA. Ces investissements ont, notamment, permis d’accroître la visibilité d’Oxygen, dernière version de la principale solution du groupe.

L’augmentation des dotations découle de provisions, liées aux coûts des actions gratuites ainsi qu’à des frais de licenciement, tandis que les dotations liées à l’amortissement des dépenses d’investissement restent stables. Après prise en compte de ces différents éléments, le résultat d’exploitation 2018 ressort à +2,67 M€, contre -0,77 M€ en 2017, soit une marge d’exploitation de 7,14%.

Le résultat financier ressort à +0,30 M€ contre -2,22 M€ en 2017. Cette évolution fait suite à la hausse du Dollar par rapport à l’euro en 2018, tandis que les frais financiers liés au financement de l’exploitation restent maîtrisés. Après prise en compte d’une charge d’impôt de 0,65 M€, y compris impôts différés, le résultat net s’établit à +2,29 M€, contre -3,45 M€ en 2017, soit une marge nette de 6,12%.

Perspectives et stratégie

En 2019, les développements technologiques porteront sur l’intégration de nouveaux modules basés sur l’intelligence artificielle (IA) afin de répondre à la forte demande d’automatisation de l’IT Service Management. Ces évolutions ont été initiées après l’acquisition de KNOWESIA qui a permis l’ajout des assistants virtuels et de systèmes de gestion de la connaissance pour l’auto-résolution des problématiques IT, socle technologique sur lequel seront déployés les algorithmes d’IA.

EASYVISTA continuera par ailleurs à bénéficier des synergies commerciales liées au lancement de Self Help, solution complémentaire de Service Management bâtie suite à l’intégration de KNOWESIA qui détient un portefeuille de clients de sociétés du CAC 40. Le groupe poursuivra par ailleurs sa stratégie de gains de parts de marché auprès des organisations publiques grâce au ROI élevé que procure sa solution.

La tendance globale du marché sera favorablement orientée en 2019, portée par la hausse attendue des investissements ITSM de la part des organisations qui chercheront à améliorer leur efficience opérationnelle et la satisfaction des utilisateurs. De plus, de nombreux groupes cherchant encore à optimiser leur stratégie ITSM basée sur d’anciennes solutions à faible valeur ajoutée, la dynamique du marché de remplacement restera particulièrement vive en 2019.

Enfin, le lancement prévu au T1 2019 de l’ITIL4, la dernière version du référentiel standard adopté par l’ensemble des solutions ITSM, devrait soutenir le marché tout en générant des opportunités commerciales pour EASYVISTA, compte tenu du besoin de simplicité et d’innovation technologique exprimé par les organisations dans ce domaine.

Prochain communiqué financier :

Chiffre d’affaires du T1 2019, le 11 avril 2019

A propos de EASYVISTA

EASYVISTA simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour l'entreprise d'aujourd'hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EASYVISTA améliore l'efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs. Aujourd'hui, EASYVISTA permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d'accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de services. EASYVISTA compte des clients dans de nombreux secteurs d'activité tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution ou encore l'industrie. Avec un siège à New York et un siège à Paris, EASYVISTA (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance, soutenue par des investisseurs de premier plan.





01 55 85 91 13























