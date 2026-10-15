EAT&CO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

EAT&CO hat am 14.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,81 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 8,74 JPY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 9,88 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte EAT&CO 9,81 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at