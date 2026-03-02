EatGood Sweden Registered: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

EatGood Sweden Registered hat am 27.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,05 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 33,96 Prozent auf 0,7 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,180 SEK vermeldet. Im Vorjahr waren -0,170 SEK erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 2,14 Millionen SEK, gegenüber 3,53 Millionen SEK im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 39,38 Prozent präsentiert.

