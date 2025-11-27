EatGood Sweden Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

EatGood Sweden Registered hat am 25.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,05 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EatGood Sweden Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,070 SEK vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 94,12 Prozent zurück. Hier wurden 0,1 Millionen SEK gegenüber 1,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at