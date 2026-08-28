EatGood Sweden Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

EatGood Sweden Registered hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,03 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das EatGood Sweden Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,050 SEK vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 38,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,8 Millionen SEK, während im Vorjahreszeitraum 0,5 Millionen SEK ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at