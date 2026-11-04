Eaton Aktie
WKN: 850940 / ISIN: US2780581029
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04.11.2026 15:13:02
Eaton: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 3, 2026, Eaton (NYSE:ETN) raised its full-year 2026 organic revenue growth guidance, which excludes acquisitions and currency shifts, to a midpoint of 14%.
Management also raised its full-year adjusted earnings per share guidance, a profit measure that excludes one-time items and non-cash expenses, to a midpoint of $13.75. Expanding factory capacity allows the company to convert a record backlog, which represents unfilled customer orders, into long-term margin expansion.
Three things management said stand out.
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