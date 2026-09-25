Eaton Aktie
WKN: 850940 / ISIN: US2780581029
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25.09.2026 15:00:13
Eaton Adds European Power Capacity as Data Center Demand Keeps Rising
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