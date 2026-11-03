Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
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03.11.2026 12:40:58
Eaton Corporation Plc Profit Climbs In Q3
(RTTNews) - Eaton Corporation plc (ETN) announced earnings for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $1.078 billion, or $2.77 per share. This compares with $1.010 billion, or $2.59 per share, last year.
Excluding items, Eaton Corporation plc reported adjusted earnings of $1.433 billion or $3.68 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 28.0% to $8.947 billion from $6.988 billion last year.
Eaton Corporation plc earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.078 Bln. vs. $1.010 Bln. last year. -EPS: $2.77 vs. $2.59 last year. -Revenue: $8.947 Bln vs. $6.988 Bln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $ 4.05 To $ 4.15 Full year EPS guidance: $ 13.70 To $ 13.80
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