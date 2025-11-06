|
06.11.2025 06:31:29
Eaton hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eaton lud am 04.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,59 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,53 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,13 Prozent auf 6,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,35 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
