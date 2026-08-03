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03.08.2026 06:31:29
Eaton hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Eaton äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,11 USD gegenüber 2,51 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 8,53 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 21,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Eaton einen Umsatz von 7,03 Milliarden USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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