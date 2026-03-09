Eaton Corporation Aktie
WKN DE: A1J88N / ISIN: IE00B8KQN827
|
09.03.2026 15:34:50
Eaton Invests $75 Mln In SPAN To Advance Home Electrification
(RTTNews) - Eaton Corporation (ETN), an intelligent power management company, announced on Monday a strategic partnership with SPAN to accelerate affordable home electrification.
As part of the partnership, Eaton will invest $75 million in SPAN to support the company's next phase of growth and innovation.
The companies plan to bring SPAN smart electrical panels to market, providing homeowners with whole-home energy insights and advanced power control. The technology helps manage electricity usage more efficiently, reducing costs for new home construction and retrofit projects while lowering demand on the power grid.
This collaboration aligns with Eaton's "Home as a Grid" strategy, which focuses on flexible home energy systems.
Joint solutions integrating SPAN smart panels and Eaton protection technologies are expected to be available in the second quarter of 2026.
ETN is currently trading at $340.74, down $7.01 or 2.01 percent on the New York Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Eaton Corporation Public Limited Company
|
05.03.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.02.26
|S&P 500-Titel Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
19.02.26
|S&P 500-Wert Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.02.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
05.02.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel hätte eine Investition in Eaton von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.02.26
|Ausblick: Eaton zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.01.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Eaton-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
22.01.26
|S&P 500-Papier Eaton-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Eaton von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu Eaton Corporation Public Limited Company
Aktien in diesem Artikel
|Eaton Corporation Public Limited Company
|304,00
|1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.