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04.11.2026 06:31:28
Eaton legte Quartalsergebnis vor
Eaton veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,77 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2,59 USD je Aktie in den Büchern standen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Eaton in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,03 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8,95 Milliarden USD im Vergleich zu 6,99 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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