|
04.02.2026 06:31:28
Eaton präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Eaton präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 2,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eaton noch ein Gewinn pro Aktie von 2,45 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,06 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 6,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,45 USD. Im Vorjahr waren 9,50 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 27,45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Blick: Dow leichter -- ATX schwächer -- DAX rutscht ab -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt stecken Verluste ein. Der Dow zeigt sich erneut mit Abgaben. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag größtenteils rote Vorzeichen aus.