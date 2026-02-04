Eaton präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eaton präsentierte am 03.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 2,91 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Eaton noch ein Gewinn pro Aktie von 2,45 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,06 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,06 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 6,24 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 10,45 USD. Im Vorjahr waren 9,50 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 27,45 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 24,88 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at