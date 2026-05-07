Eaton: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Eaton hat am 05.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,22 USD, nach 2,45 USD im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16,84 Prozent auf 7,45 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,38 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at