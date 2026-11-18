Corning Aktie
WKN: 850808 / ISIN: US2193501051
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18.11.2026 05:01:02
Eaton vs. Corning: Which Industrials Stock Is a Better Buy for 2027?
Investors looking for long-term growth often find themselves choosing between companies that power the modern world and those that build its literal framework. You might consider adding Eaton Corp. (NYSE:ETN) or Corning Inc. (NYSE:GLW) to your portfolio today.
Eaton focuses on managing electrical, hydraulic, and mechanical power for various industries, while Corning provides the specialized glass and fiber optics that enable communication and consumer electronics. Both companies serve as critical infrastructure providers for the global economy.
Eaton operates as an intelligent power management company, serving diverse markets including electrical, aerospace, and vehicle systems. In its latest annual report, filed for 2025, the company highlighted its focus on electrification and digitalization through segments like Electrical Americas and Aerospace. Note that customer concentration adds a layer of risk, as nearly 22% of Electrical sector sales came from six large customers and roughly 37% of Vehicle segment sales were generated by four large original equipment manufacturers.
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