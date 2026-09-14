Eaton vs. Rivian Automotive: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

Is it better to invest in an established powerhouse or a disruptive newcomer? Comparing Eaton (NYSE:ETN) and Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN) reveals two very different paths for your portfolio in 2026.

Eaton manages electrical systems for everything from data centers to aerospace. Rivian designs electric trucks and delivery vans for consumers and businesses. Investors often weigh these two when deciding between the stability of diversified industrial stocks and the high-upside potential of the electric vehicle market.

Eaton operates as a global intelligent power management company, providing a diverse range of electrical, aerospace, and mechanical solutions to its clients. It serves critical end markets including utilities, data centers, and commercial aerospace, focusing on higher-growth electrical infrastructure among industrial stocks. In its latest annual report, filed for fiscal year 2025, the company highlighted its pending $5.1 billion sale of its mobility business to Dana (NYSE:DAN).

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