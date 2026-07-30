Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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30.07.2026 22:45:01

Eaton vs. Tesla: A Difference in Absolute Revenue and Revenue Volatility

Eaton (NYSE:ETN) earns the vast majority of its revenue by providing energy-efficient solutions and components for electrical, hydraulic, and mechanical power management systems.It announced a definitive agreement to separate its mobility group and combine it with Dana Incorporated, and it recorded an approximately 12% net income margin for the quarter ended March 31, 2026.Tesla (NASDAQ:TSLA) primarily generates its revenue by manufacturing and distributing electric vehicles, alongside offering comprehensive solar energy generation and battery storage solutions to global customers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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