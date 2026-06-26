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WKN DE: A2PZ5A / ISIN: US92537N1081

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26.06.2026 15:32:23

Eaton vs. Vertiv: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?

As the world pivots toward massive electrification and the energy-hungry demands of artificial intelligence, choosing between Eaton (NYSE:ETN) and Vertiv (NYSE:VRT) requires a look at two different infrastructure giants.Both companies provide essential equipment for the electrical grid and modern data centers, yet they occupy different niches in the value chain. Eaton focuses on a broad range of power management across industrial and aerospace sectors, while Vertiv specializes in cooling and power systems specifically for digital infrastructure. This contrast makes them a popular comparison for investors looking to play the long-term electrification trend.Eaton is a major player among industrial stocks that focus on intelligent power management. Following its 2026 divestiture of its Mobility Group to Dana, it focuses on electrical infrastructure, data centers, and aerospace. Customer concentration like this adds a layer of risk, as 22% of Electrical segment sales in 2025 came from just six large customers. Additionally, the Aerospace segment derived 20% of its sales from three aircraft original equipment manufacturers.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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