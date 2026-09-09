Eaton Aktie
WKN: 850940 / ISIN: US2780581029
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09.09.2026 14:45:01
Eaton vs. Vertiv: Which Industrials Stock Is a Better Buy in 2026?
As infrastructure demand surges globally, choosing between Eaton (NYSE:ETN) and Vertiv (NYSE:VRT) requires weighing established industrial heritage against the explosive growth seen in data center dominance.
Eaton operates as a diversified giant in the power management space, serving industries from aviation to housing. Vertiv focuses intensely on cooling and power systems specifically for the digital world. Both benefit from the massive electrification trend, making them natural rivals for a spot in your long-term holdings.
Eaton focuses on intelligent power management, providing technologies for electrical, aerospace, and vehicle markets. In its latest annual report, filed for 2025, the company highlighted its reach across more than 160 countries. Significant 2025 revenue concentrations include 18% of eMobility sales to one large vehicle OEM, and such customer concentration adds a layer of risk to the business.
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