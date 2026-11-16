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16.11.2026 06:31:29
Ebara: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Ebara hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 83,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ebara 28,92 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 214,79 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 255,18 Milliarden JPY ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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