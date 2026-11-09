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09.11.2026 06:31:29
EBARA Foods Industry: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
EBARA Foods Industry gab am 06.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
In Sachen EPS wurden 31,53 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte EBARA Foods Industry 68,81 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,89 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 12,28 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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