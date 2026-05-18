18.05.2026 06:31:29

EBARA Foods Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

EBARA Foods Industry hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 46,05 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -53,100 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,45 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,77 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 182,68 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei EBARA Foods Industry ein Gewinn pro Aktie von 143,27 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 50,01 Milliarden JPY gegenüber 47,96 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

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