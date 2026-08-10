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10.08.2026 06:31:29
EBARA Foods Industry veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
EBARA Foods Industry hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,67 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,69 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 12,55 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 12,06 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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