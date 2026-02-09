|
EBARA Foods Industry: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
EBARA Foods Industry hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 143,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 109,52 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,22 Milliarden JPY – ein Plus von 5,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EBARA Foods Industry 14,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
